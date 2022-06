कौन हैं गोरी नागोरी, जिनके कामुक अंदाज को देखकर बोले लोग-'हाय गर्मी '? क्यों कहलाती हैं राजस्थान की 'शकीरा'?

Rajasthan

जयपुर, 07 जून। इन दिनों राजस्थान की 'शकीरा' उर्फ गोरी नागोरी जबरदस्त चर्चा में हैं। अपने कामुक अंदाज और बोल्ड मूव्स के लिए मशहूर गोरी नागौरी का एक 'रील' क्लिप लोगों के बीच जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। दरअसल इंस्टा पर शेयर किए गए इस क्लिप में गोरी नागोरी हरे रंग का सूट और लाल चुनरी ओढ़े दिख रही हैं और बड़े ही कातिलाना अंदाज में एक्सप्रेशन दे रही हैं और पीछे बैक्रग्राउंड से आवाज आ रही है ' हाय गर्मी'।



Who is Gori Nagori, seeing whose sensual style people said - 'haye garmi'? Why is it called 'Shakira' of Rajasthan? here is her dance video and profile.