Udaipur: कन्हैया लाल का गुनहगार कैसे 'असामाजिक' हो गया ? उसके भाइयों ने ही खोली पोल

भीलवाड़ा, 29 जून: उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी रियाज के भाइयों ने उसे फांसी देने की मांग की है। रियाज अपने भाइयों में सबसे छोटा है और पिछले कुछ वर्षों में वह समाज से कट चुका था। परिवार वालों ने उसकी पूरी पोल-पट्टी खोली है और बताया है कि कैसे उसमें बदलाव आने शुरू हो गए थे। रियाज के परिवार वालों का कहना है कि इस घटना के बाद से वह बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। बता दें कि इस जघन्य हत्याकांड के तार पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े होने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं।

