Video: टीचर्स के हौसले के आगे नहीं टिक पाया कोरोना, तपती गर्मी में घर-घर पहुंच बांट रहे शिक्षा

जयपुर, 09 जुलाई। कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर काफु बुरा प्रभाव पड़ा है। कोविड के आगमन से ही देशभर के स्कूल प्रतिबंधों में छूट मिलने तक बंद हैं, छात्रों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो टेक्नोलॉजी तो दूर, मूलभूत सुविधाओं से भी अछूते हैं। देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां इंटरनेट की सुविधा ना होने की वजह से बच्चों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने में दिक्कते आ रही हैं, राजस्थान के बाड़मेर के आस-पास के ग्रामीण इलाकों का भी कुछ ऐसा ही हाल है।

#WATCH | Teachers in Barmer travel by camel to the homes of students in desert areas or who have limited access to mobile networks pic.twitter.com/afhccZlPuO