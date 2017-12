राजस्थान: मुस्लिम मजदूर के हत्यारोपी शंभू के लिए 516 लोगों ने दिए 3 लाख रुपए

Rajathan: 516 people donated Rs 3 lakh in name of Shambhu Lal Regar | वनइंडिया हिंदी

उदयपुर। राजस्थान के राजसमंद में पुलिस ने एक बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इस बैंक अकाउंट में पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम मजदूर की हत्या और जलाने के आरोपी शंभू लाल रेगर के नाम पर चंदा के रुप में तीन लाख रुपए जमा किए गए थे। पुलिस के मुताबिक इसमें लगभग 516 लोगों ने पैसे जमा किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह बैंक अकाउंट शंभू लाल की पत्नी सीता के नाम पर बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देशभर से 516 लोगों ने रेगर की पत्नी सीता के नाम से बने अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा कराए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने दो बिजनेसमैन को भी गिरफ्तार किया है जिन पर आरोप है कि वे दान की गई राशि की पर्ची की फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे थे।