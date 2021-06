राजस्थान में इस मोर्चे पर कांग्रेस और BJP का दर्द एक, अपनों से ही मिल रही चुनौती

Rajasthan

जयपुर, 9 जून: राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भाजपा दोनों ही पार्टियां भीतर की चुनौतियों से ही परेशान हो चुकी हैं। कांग्रेस में एकबार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विरोधी खेमा सक्रिय हो चुका है तो भाजपा पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खेमा का ऐसा दबाव है कि पार्टी उनकी छत्रछाया से निकल ही नहीं पा रही है। हालांकि, भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का सिरदर्द ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वह सत्ता में है और एकबार ऐसे ही बगावत की वजह से गहलोत का सिंहासन डोल भी चुका है। जबकि, भाजपा की दिक्कत ये है कि खेमेबाजी के चलते उसे सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पाने में दिक्कत हो रही है।

English summary

In Rajasthan, both BJP and Congress are troubled by infighting, Ashok Gehlot has tension with Sachin Pilot and BJP is facing challenge from Vasundhara Raje camp