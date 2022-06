राजस्थान: जैविक खेती के लिए किसानों को मिलेगा बायो पेस्टीसाइट किट, राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान

Rajasthan

जयपुर, 09 जून। किसानों के हित के लिए राजस्थान सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वो अब किसानों को इसके लिए पेस्टीसाइट किट दिलवाएगी। इस बारे में उसने ट्वीट भी किया है।

अपने ट्वीट में उसने लिखा है कि 'राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इस उद्देश्य से अधिक से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के क्रम में वर्ष 2022-23 में एक लाख कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बायो पेस्टीसाइट किट उपलब्ध कराया जाएगा।'

जैविक खेती क्या है?

इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे पोषण की जरूरत होती है और ये पोषण उसे तब मिलेगा जब उस तक पहुंचने वाला खाद्य पदार्थ भी शुद्द हो। उसमें केमिकल का प्रयोग ना हुआ हो इसलिए जैविक खेती की जरूरत है। इस खेती में तकनीकी का विकास करके बिना रासायनिक चीजों को प्रयोग करके पौष्टिक खाद्य चीजों का उत्पादन होता है, जिसके लिए पेस्टीसाइट किट की जरूरत होती है, जो कि आम तौर पर काफी महंगी होती है लेकिन सरकार की ओर से अब इसे बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और इसलिए वो वाजिब दाम पर किसानों को पेस्टीसाइट किट दिलवाने की कोशिश कर रही है। मालूम हो कि जैविक खेती हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में मदद करती है।

