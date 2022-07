CWG 2022: 19 साल के वेटलिफ्टर जेरेमी लालरिनुंगा ने जीता गोल्ड, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी बधाई

Rajasthan

जयपुर, 31 जुलाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का तीसरा दिन भारत के लिए शानदार रहा है। वेटलिफ्टिंग में 19 साल के लालरिनुंगा जेरेमी ने पुरुष 67 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए सोना जीता कर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने स्नैच में 140 और क्लीन एंड जर्क में 160kg भार उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उनकी इस जीत से पूरा भारत खुशी से झूम रहा है। पीएम मोदी ने भी उन्हें जीत की बधाई दी है। तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट किया है।

उन्होंने ट्वीट किया है कि 'पुरुषों के 67 किग्रा भारोत्तोलन में कुल 300 किग्रा भारोत्तोलन के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए जेरेमी लालरिनुंगा को हार्दिक बधाई। उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन और शानदार प्रयास पर पूरे देश को गर्व है।'

तो वहीं पीएम मोदी ने उनके लिए ट्वीट किया कि 'इतिहास रच रही है हमारी युवा शक्ति! इन्हें शुभकामनाएं @raltejeremy, जिन्होंने अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और साथ ही एक अभूतपूर्व राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड भी बनाया है। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपार गौरव और महिमा अर्जित की है, उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।'

टीम इंडिया अभी तक पांच मेडल जीत चुकी है

आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में टीम इंडिया अभी तक पांच मेडल जीत चुकी है, जिसमें दो गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज शामिल है। मालूम हो कि ये पांचों मेडल वेटलिफ्टिंग में ही आए हैं।

