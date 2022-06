Agneepath Scheme: केंद्र पर बरसे पायलट, कहा- 'भाजपा ना तो किसी की सुनेगी और ना कुछ समझेगी'

Rajasthan

जयपुर, 20 जून। केंद्र सरकार की 'अग्निपथ स्कीम' का इस वक्त देश के कई राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है, कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो रहे तो वहीं आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। रेलवे सुरक्षा बल(RPF) और सरकारी रेलवे पुलिस(GRP) को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो वहीं इस योजना के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया जा रहा है।

इस दौरान राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट ने जमकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'भाजपा सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे न किसी की सुनेंगे, न समझेंगे बस अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। सरकार को समझना होगा कि फौज में सिर्फ नौकरी करने के लिए युवा नहीं जाते हैं।'

Agneepath Scheme: बोले गहलोत- 'मोदी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होने वाली'

इससे पहले सीएम गहलोत ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'हमारी BJP और मोदी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो हमें दुश्मन मानते हैं लेकिन वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आप लोगों के बाप-दादा आ जाएंगे तो भी ये कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने यह बात दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कही। मालूम हो कि 'अग्निपथ स्कीम' के खिलाफ कांग्रेस जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है।'

