"रामसेतु" के अस्तित्व पर सवाल कायम, कांग्रेस याद दिला रही है "मोदी सरकार" को "नरसिम्हा राव सरकार" का कार्यकाल

मोदी सरकार का कहना है कि भारत और श्रीलंका के बीच रामसेतु के पुख्ता साक्ष्य नहीं हैं। कांग्रेस को मौका मिला गया है कि वह भगवान श्री राम और अयोध्या के राम मंदिर एजेंडे पर चलने वाली भाजपा पर कटाक्ष करे।

Raipur

oi-Dhirendra Giri Goswami

Ramsetu fact: रामसेतु के अस्तित्व को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने संसद में रामसेतु के अस्तित्व पर पुख्ता प्रमाण होने से इंकार किया, तो विपक्ष इस मामले में हमलावर हो गया है। भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच इस मामले में तकरार देखने मिल रही है।

