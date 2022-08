National Herald Case: सीएम भूपेश की दो टूक, केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान ,लेकिन जो हो रहा है वह तानाशाहीपूर्ण

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर,04 अगस्त। केंन्द्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और अपने शीर्ष नेताओं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आवासों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता बेहद आक्रोशित हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी ईडी की कार्रवाई को केंद्र सरकार का तानशाही रवैया करार दिया है।

Chhattisgarh | A dictatorial attitude has been adopted. We respect all the central agencies, but the way they are acting is unfortunate. It is being used to crush, suppress the opposition, it is not good for democracy: CM Bhupesh Baghel on raids by the Enforcement Directorate pic.twitter.com/zGg7Mt0F69