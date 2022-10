Dussehra 2022: विजयदशमी को खुलेगा 700 साल पुराने मठ का दरवाजा, यहां तालाब में विसर्जित किये जाते थे कंकाल

Raipur

oi-Dhirendra Giri

रायपुर,04 अक्टूबर। विजयदशमी यानि दशहरा के पर्व के मौके पर देशभर में उत्सव का माहौल देखा जायेगा। कई मठ मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होगा। हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक मंदिर की जानकारी दे रहे हैं,जहां दशहरे के दिन हजार वर्ष से पुराने शस्त्रों की विशेष पूजा होती है, जहां किसी जमाने में हजारो नागा साधुओं का डेरा हुआ करता था,जहां विजयदशमी यानि दशहरे के दिन होने वाली विशेष पूजन और दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। कंकाली मंदिर नाम के इस देवीस्थान की जितना धार्मिक महत्व है,उतना ही पौराणिक महत्त्व है। पूरे रायपुर शहर की आस्था इस मंदिर में गहरी आस्था है।

Dussehra 2022: The door of the 700-year-old monastery will open on Vijayadashami, the skeletons used to be immersed in the pond here