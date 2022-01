CM बघेल का बड़ा ऐलान- सरकारी कर्मचारी हफ्ते में अब 5 दिन करेंगे काम, पेंशन अंशदान बढ़कर हुआ 14%

Raipur

oi-Vijay

रायपुर। देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में कई घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि, कर्मचारी अब से सप्ताह में 5 दिन काम करेंगे। वहीं, उनकी पेंशन के लिए, अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य सरकार का योगदान 10% से बढ़ाकर 14% किया जाएगा।

सरकार ने ऐलान किया है कि, इस साल (वित्त वर्ष 2022-23) के खरीफ सीजन से, राज्य में कई और फसलें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाएंगी। इन फसलों में मूंग, उड़द, अरहर जैसी फसलें व दालें शामिल हैं, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीदी जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर और भी कई घोषणाएँ की हैं। इन्हें आप यहां देख सकते हैं।

CM Baghel का ऐलान, कर्मचारी करेंगे 5 दिन काम, मजदूरों की बेटियों को मिलेंगे 20 हजार | वनइंडिया हिंदी

नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना शुरू

गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के बाद मज़दूरों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है। आज CM भूपेश बघेल ने "मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना" शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारे यहां अब मजदूरों की बेटियों को 20 हजार रुपए मिला करेंगे।

State govt employees to work 5-days a week from now. For pension, state's contribution to be increased from 10% to 14% as part of Anshdayi Pension Scheme: Chhattisgarh Govt in a slew of announcements on the occasion of Republic Day pic.twitter.com/tcQrsiRoAC — ANI (@ANI) January 26, 2022

From Kharif season 2022-23, crops/pulses such as moong, urad, arhar to be bought at Minimum Support Price (MSP) in the state: Chhattisgarh Govt in a slew of announcements on the occasion of Republic Day pic.twitter.com/ecc45QO9UJ — ANI (@ANI) January 26, 2022

