छत्तीसगढ़ आए राकेश टिकैत बोले- सरकार का अगला टारगेट मीडिया हाउसेस, बचना है तो साथ दो, नहीं तो आप भी गए

Raipur

oi-Vijay

रायपुर। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत आज छत्तीसगढ़ आए। यहां राजधानी रायपुर में राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कृषि कानूनों से जुड़े सवाल-जवाब किए। साथ ही सरकार के अगले कदम के बारे में भी चेताया। किसान नेता टिकैत ने कहा कि, "ये जो सरकार है (दिल्ली में भाजपा वाली..) इसने आधे देश को बेच डाला है। इसने मध्य प्रदेश की मंडियां बेच दीं। अब छत्तीसगढ़ की समस्या भी सामने होगी। बड़ी समस्या एमएसपी की है, जो पूरे देश की समस्या है। हम सबको आवाज उठानी होगी।"

'सरकार ने कानून बनाकै आधा देश बेच दिया'

वहीं, पत्रकारों द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार का जिक्र किए जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है तो रहने दो..। यदि ये किसानों के लिए नहीं करेगी तो इन्हें भी मुश्किल होगी। सरकार तो सरकार है, हम इनका भी कुछ न कुछ ढूंढेंगे। टिकैत ने कहा- मैन तो उस दिल्ली वाली को देख लो..जिसनै कानून बनाकै आधा देश बेच दिया। मध्य प्रदेश की 182 मंडियां बेचने निकाल दीं।

"सरकार का अगला टारगेट मीडिया हाउस"

छत्तीसगढ़ के रायपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया हाउसेस को लेकर भी बयान दिया। टिकैत ने कहा कि, "मैं कह रहा हूं सबलोग साथ दो। उनका अगला टारगेट मीडिया हाउस हैं। आपको बचना है तो साथ दे दो नहीं तो आप भी गए।"

#WATCH | ... Everyone should join us. The next target will be media houses, if you want to be saved then join us, else you'll also suffer: Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait after arriving in Raipur, Chhattisgarh pic.twitter.com/nnCJgS11Z5