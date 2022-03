पंजाब: क्या टोटके के सहारे जीत दर्ज करेंगे प्रत्याशी, जानिए क्यों नतीजे से पहले हो रही ये तैयारी ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 3 मार्च 2022। पंजाब में हुए मतदान की गिनती 10 मार्च को होने वाली है। नतीजे घोषित होने से पहले ही उम्मीदवारों ने टोटके करने शुरू कर दिए हैं। चुनाव परिणाम के बाद स्थिति साफ़ हो पाएगी कि किस प्रत्याशी को टोटके ने जीत दिलाई है। टोटके ने जीत दिलाई से कहने का मुराद है कि अभी जीत के लिए जो नेता टोटके का सहारा ले रहे हैं तो जीत के बाद यह ज़िक्र ज़रूर होगा कि जनता के समर्थन और टोटके के सहारे ही उन्हें जीत मिली है। पंजाब दी गल में आज हम आपको कुछ इसी तरह की ख़बरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें: पंजाब में इन तीन दिग्गज नेताओं की वजह से हो सकते हैं उपचुनाव, जानिए क्या है पूरा मामला ?

English summary

Will the candidates register victory with the help of tricks, know why this preparation is being done before the result?