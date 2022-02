Punjab Polls:क्यों अकाली-BSP गठबंधन को नजरअंदाज करना भूल है ? 1996 का इतिहास देखिए

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 16 फरवरी: पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही मुकाबला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की कमजोर स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा बनाने के बाद पार्टी की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वह दलित हैं और पंजाब में लगभग एक-तिहाई वोट यही समाज डालता है। लेकिन, इस सोच का एक दूसरा पहलू भी है। शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन। पंजाब की राजनीति में यह चुनावी जुगलबंदी एक बार जलवा बिखेर चुका है।

The BSP-Akali alliance cannot be ignored in the Punjab elections, this alliance wiped out the Congress in the 1996 Lok Sabha elections