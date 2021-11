किस पार्टी को पंजाब चुनाव में बदले समीकरण से होगा सबसे ज्यादा नुकसान ? जानिए

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 21 नवंबर: पंजाब चुनाव में इसबार चार दलों और गठबंधनों के बीच मुकाबला होने की संभावना तय है। पंजाब में अबतक ऐसा मुकाबला देखने को नहीं मिला, इसलिए इसबार वहां का चुनावी गुना-गणित का हिसाब लगाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ऊपर से ना तो इस बार वहां 'उड़ता पंजाब' जैसा को चुनावी अभियान है। अलबत्ता, लोक-लुभावन वादों का पिटारा जरूर खोला जा रहा है। लेकिन, कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के साथ वहां जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं, उससे ज्यादा फायदा किसे मिलेगा यह अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ को नुकसान होने की परिस्थिति जरूर दिखाई पड़ रही है।

English summary

After the formation of new equations in the Punjab Assembly elections, the Congress and the Aam Aadmi party may face a big setback