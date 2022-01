पंजाब: PM की सुरक्षा एजेंसी या फिर चन्नी सरकार की ग़लती, विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद कैसे हुई चूक ?

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, 8 जनवरी 2022। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। पीएम मोदी के चूक मामले में तरह-तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, वहीं अब यह भी बहस छिड़ी हुई है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ऐसी घटना की आशंका पहले ही जताई थी तो फिर चूक कैसे हुई ? जब कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था तो फिर उस तरह से सुरक्षा के इंतेज़ाम क्यों नहीं किए गए? ये पीएम मोदी की सुरक्षा एजेंसी से चूक हुई है या फिर चन्नी सरकार की तरफ़ से चूक हुई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में साफ़ तौर पर यह ज़िक्र किया था कि पीएम की रैली के दौरान विरोध प्रदर्शन हो सकता है।



English summary

The mistake of the PM's security agency or the Channi government, how did the mistake happen after the announcement of the protest?