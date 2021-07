सिद्धू की ताजपोशी के बाद नाराज दिखे पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़, कहा- 'आप लोग मुझे भूल गए...'

Punjab

oi-Pallavi Kumari

चंडीगढ़, 24 जुलाई: नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को अधिकारिक तौर पर पंजाब कांग्रेस के प्रमुख बन गए हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के बाद पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में राजनीतिक स्थिति अब सामान्य हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा है कि पंजाब में अब कोई संकट नहीं है। लेकिन इसी बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ का एक बयान सामने आया है। सुनील जाखड़ ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस को इस पोजीशन पर लेकर आने वाले सुनील जाखड़ को लोग भूल गए हैं। सुनील जाखड़ के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सुनील जाखड़ कहते हैं, ''कांग्रेस में यह परंपरा बन गई है कि अगर कोई परेशान या नाराज होता है तो लोग उसे मनाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन आज आपने चाबी किसे सौंपी? लोग इस बात को भूल रहे हैं कि पंजाब में पार्टी को इस पोजीशन तक कौन लेकर आया है। आज आप लोग सुनील जाखड़ को भूल गए हैं।''

सुनील जाखड़ के इस बयान के बाज अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी से खुश नहीं हैं। सुनील जाखड़ ने अपने पहले दिए बयान में भी कहा था कि कांग्रेस के पुर्नउद्धार का रास्ता पंजाब से होकर ही निकलता है। ऐसे में कांग्रेस को पंजाब को किसी भी तरह से कम नहीं आंकना चाहिए।

#WATCH | In congress, it has become a tradition that if someone gets upset, then people go to their home to persuade them. But today, who did you hand over the keys to? Today, you forgot Sunil Jakhar: Former Punjab Congress chief Sunil Jakhar pic.twitter.com/qEKo0Wi3BL