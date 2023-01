पंजाब में Rail Roko, किसान मजदूर संघर्ष समिति ने तीन घंटे बाधित किए ट्रैक

रेल रोको अभियान के तहत किसान मजदूर संघर्ष समिति के लोगों ने पंजाब में ट्रेन सेवाओं को बाधित किया। तीन घंटे तक ट्रेन सेवाओं को बाधित की गई।

Punjab

oi-Jyoti Bhaskar

पंजाब में Rail Roko अभियान के तहत कई घंटों तक रेल सेवा बाधित रही। किसान मजदूर संघर्ष समिति के दर्जनों लोगों ने अमृतसर में रेलवे ट्रैक बाधित किए। अमृतसर से आई रिपोर्ट के मुताबिक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने पंजाब में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए रेल रोको धरना दिया।

Amritsar | Members of Kisan Mazdoor Sangharsh Committee holds 'Rail Roko' protest stopping the movement of trains for 3 hours in Punjab from 12 noon to 3 pm as they allege that their demands were not accepted and the promises made by the government were not fulfilled. pic.twitter.com/BNeQjFnlxE