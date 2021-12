पंजाब चुनाव: किसान आंदोलन के बाद ऐसा क्या हो रहा है, जिसको लेकर उठ रहे हैं सवाल ?

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 19 दिसंबर: किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद लग रहा था कि सबकुछ शांत हो जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर तो उम्मीद के मुताबिक शांति वापस लौट चुकी है और एक साल से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसान अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। लेकिन, पंजाब में किसान आंदोलन का आफ्टर इफेक्ट नजर आने लगा है। किसान संगठनों के नेता अब किसानों से अलग मुद्दों पर भी अपनी टांग घुसा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले पंजाब में जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, वह क्या दुश्मन पड़ोसी की सीमा से सटे राज्य के लिए सही है?

English summary

Punjab Elections: The way farmer organizations have started jumping into every movement,it is not being considered right for the state