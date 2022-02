एक-दूजे से जुड़े भाई सोहना और मोहना ने डाला वोट, वोट को सीक्रेट रखने के लिए चुनाव आयोग ने अपनाया ये तरीका

Punjab

oi-Pallavi Kumari

अमृतसर, 20 फरवरी: पंजाब में आज विधानसभा चुनाव-2022 के लिए वोटिंग की जा रही है। इसी बीच पंजाब के अमृतसर के रहने वाले संयुक्त जुड़वां बच्चों सोहना और मोहना ने अमृतसर के मनावाला में मतदान केंद्र संख्या 101 पर अपना वोट डाला है। पीआरओ गौरव कुमार ने कहा, ''यह एक बहुत ही अनोखा मामला है। चुनाव आयोग ने हमें उचित वीडियोग्राफी करने को कहा था। इसलिए हमने वीडियो भी बनाया है।''

उन्होंने आगे कहा, ''दोनों भाई पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के प्रतीक हैं। वे संयुक्त हैं लेकिन दो अलग-अलग मतदाता हैं। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए आरओ ने उन्हें चश्मा देने की व्यवस्था की थी।''

It is a very unique case. EC told us to do proper videography. They're icons of PWD voters. They're conjoined but two separate voters. Arrangements were made by the RO of giving them goggles so that secrecy of voting is maintained: Gaurav Kumar, PRO#PunjabElections pic.twitter.com/8G8onA9RKE