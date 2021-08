लाठीचार्ज: CM खट्टर के बयान पर पंजाब के सीएम का पलटवार, बोले- किसान विरोधी एजेंडा हुआ उजागर

Punjab

oi-Akarsh Shukla

चंडीगढ़, 30 अगस्त। कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को 10 महीने पूरे होने वाले हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं। इस बीच 28 अगस्त को हरियाणा के करनाल टोल प्लाजा पर सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के इसी प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लाठीचार्ज में घायल किसानों की फुटेज सामने आने के बाद अब हरियाणा सरकार सवालों के घेरे में आ गई है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा, आंदोलनकारियों और प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ था, कि हम जो अपना प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन किसानों को किसी का रास्ता रोकना, या किसी के काम में व्यवधान डालने की इजाजत नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर सीएम खट्टर ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह पर भी कई आरोप लगाए जिसके बाद अब पंजाब के सीएम ने भी पलटवार किया है। सीएम कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि सीएम खट्टर के बयान से उनके किसान विरोधी एजेंडे का खुलासा होता है।

पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पंजाब पर आंदोलन का भार डालकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों पर आपराधिक हमले का बचाव करने के लिए अपने हरियाणा समकक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि एमएल खट्टर की टिप्पणी ने उनकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। सीएम कैप्टन ने हरियाणा के सीएम एमएल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को याद दिलाया कि करनाल में भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे किसानों पर जब पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं तो वे हरियाणा के थे, पंजाब में नहीं।

CM Capt Amarinder Singh slammed his Haryana counterpart for defending the criminal assault on peacefully protesting farmers by putting the onus of their agitation on Punjab, saying that ML Khattar’s remarks had completely exposed his government’s anti-farmer agenda: Punjab CMO pic.twitter.com/FISKaLglGh