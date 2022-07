पंजाब में स्टूडेंट्स के लिए नया पोर्टल लांच, अब यूं डिजिटल मोड में भर सकेंगे अपनी फीस

Punjab

चंडीगढ़। विद्यार्थियों को ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराने हेतु सरकार ने पंजाब, पंजाबी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटियों से संबंधित सरकारी कॉलेजों में दाखिलों के लिए केंद्रीकृत दाखिला पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लांच किया।

पोर्टल लांच करने के बाद शिक्षा मंत्री गुरमीत हेयर ने कहा कि, दाखिला पोर्टल को उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग के साथ प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से विकसित किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विद्यार्थी से डिजिटल मोड के जरिये फ़ीस के भुगतान के लिए पोटगॉव इंडिया (पेमैंट गेटवे पार्टनर) के साथ हिस्सेदारी की है। कॉमन एडमिशन प्लेटफॉर्म उम्मीदवारों के लिए दाखिला प्रक्रिया के लिए केंद्रीय हब के तौर पर काम करेगा और विद्यार्थियों को विभिन्न कॉलेजों और कोर्सों में दाखिला लेने के लिए केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना होगा।

एक अच्छी बात यह भी है कि, विद्यार्थियों की फीस का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। इससे मेरिट सूची तैयार करने में भी पूरी पारदर्शिता आएगी और विद्यार्थी दाखिला प्रक्रिया को ऑनलाइन देख सकेंगे।

New portal launched for students in Punjab, now you will be able to pay your fees in digital mode