फिर ऐक्शन में आए नवजोत सिंह सिद्धू, सोनिया गांधी को खत लिखकर दिया 13 पॉइंट्स वाला 'आखिरी मौका'

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से पार्टी के जी-23 नेताओं को कोई भी बात रखने के लिए सार्वजनिक मंचों के इस्तेमाल पर टोकने के एक दिन बाद ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू फिर से ऐक्शन में लौट आए हैं। उन्होंने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के खुद को ही पूर्णकालिक अध्यक्ष घोषित करने के अगले दिन 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 13 सूत्री एक एजेंडा भेजा है। यही नहीं उन्होंने वह 13 पॉइंट भी साझा किए हैं, जिसपर उन्होंने सोनिया से पंजाब सरकार के लिए निर्देश मांगे हैं। जबकि, सोनिया ने कहा था कि पार्टी से जुड़े मुद्दे पार्टी के भीतर ही जाहिर किए जाने चाहिए। बहरहाल, सिद्धू ने अपने अंदाज में जो 13 पॉइंट्स पार्टी हाई कमान को भेजे हैं, उसमें पंजाब में कांग्रेस की राजनीति के मद्देनजर कई बड़ी बातें हैं।

Navjot Singh Sidhu has written a letter to Sonia Gandhi giving 13 points on which the Punjab government will have to take immediate steps