क्या पंजाब में कानून का शासन खत्म हो चुका है ? जानिए क्यों उठ रहे हैं ऐसे सवाल

Punjab

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चंडीगढ़, 20 दिसंबर: पंजाब में दो दिनों के भीतर 'बेअदबी' के दो संदिग्धों की जघन्य हत्या कर दी गई। कपूरथला वाले में तो पुलिस 'बेअदबी' होने की भी पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन, फिर भी वहां जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में संदिग्ध को मार डाला गया और बाद में पुलिस को हत्या के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने से भी रोक दिया गया, वह बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। चिंता की बात है कि राजनीतिक दल भी चुनाव के डर से इस तरह की जघन्य हत्याओं पर जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे समय में जब देश का सुप्रीम कोर्ट आरोप साबित होने तक आरोपी को जेल में रखने से भी बार-बार अहमति जता रहा है, इस तरह की घटनाओं पर देश कब तक मौन रहेगा ?

English summary

The action of the state government and the state police in the sacrilege case in Punjab is in doubt as the rule of law is not being followed