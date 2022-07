खेतों में पराली न जलाएं किसान, सरकार आपको मुआवजा देगी, जानें कितनी रकम मिलेगी?

Punjab

चंडीगढ़। प्रदूषण से निजात मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को खेतों में पराली नहीं जलाने के लिए मना रही है। आप की सरकार का कहना है कि, जो किसान पराली नहीं जलाएंगे, उन्‍हें मुआवजा दिया जाएगा। आप सुप्रीमो व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य सरकारों और केंद्र दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि, पंजाब में धान की पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा मिलेगा।

किसानों को मुआवजे का भुगतान पंजाब और दिल्ली सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति एकड़ के बराबर भागों में किया जाएगा, जबकि केंद्र द्वारा 1,500 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाएगा। केजरीवाल के अनुसार, इस संबंध में पंजाब की आप सरकार ने वायु गुणवत्ता आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है. किसानों को दिया जाने वाला यह प्रोत्साहन धान की पराली के इन-सीटू प्रबंधन को बढ़ावा देने और दिल्ली और एनसीआर में मुख्य रूप से पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा. एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी किसानों का विवरण राज्य सरकार के 'अनाज खरीद' पोर्टल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है।

पोर्टल के माध्यम से होगा भुगतान

किसानों से खरीदी गई फसलों का भुगतान भी इसी पोर्टल के माध्यम से दिया जाता है. सरकार अनाज खरीद पोर्टल के माध्यम से धान की पराली नहीं जलाने और इन-सीटू प्रबंधन के लिए किसानों को यह नकद प्रोत्साहन देगी. सरकार इस मुआवजे की मांग के लिए किसानों द्वारा किए गए दावों की जांच के लिए रिमोट सेंसिंग इमेजरी के साथ-साथ खेतों के भौतिक सत्यापन पर भरोसा करेगी. राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि यह पहली बार है कि किसानों को पराली जलाने से दूर रखने के लिए नकद प्रोत्साहन की पेशकश की जा रही है.

पंजाब और दिल्ली सरकार उठाएगी खर्च

पंजाब के किसानों को एकमात्र सब्सिडी इन-सीटू प्रबंधन मशीनरी खरीदने के लिए दी जाती है, जो 2018 से लगभग 1,145 करोड़ रुपये है. दि ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगर भारत सरकार फंड जारी करने में विफल रहती है, तो हम उन्हें धान की पराली नहीं जलाने के मुआवजे के रूप में कम से कम 1,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे. पंजाब और दिल्ली सरकार दोनों पर 365 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. अगर केंद्र किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए सहमत होता है, तो उनका हिस्सा 1,095 करोड़ रुपये हो जाएगा।

29.3 लाख हेक्टेयर पर धान की खेती

इस साल पंजाब में 29.3 लाख हेक्टेयर (73 लाख एकड़) में धान की खेती हो रही है। हर साल धान के तहत आने वाले क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा अगली फसल के लिए पराली जलाकर तैयार किया जाता है. पिछले साल पराली जलाने की 76,680 घटनाएं हुई थीं, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा थी।

