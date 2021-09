कैप्टन ने दी नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई, सीमा पार से बढ़ते खतरे को दिलाया याद

Punjab

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, 19 सितंबर: पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब पंजाब कांग्रेस की सारी कलह भी खत्म हो गई। शनिवार को कैप्टन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद रविवार को हुई पंजाब विधायक दल की बैठक में नए सीएम के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगाई गई। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि शपथ ग्रहण समारोह सोमवार सुबह 11 बजे होगा। इधर, पंजाब के नए सीएम को पूर्व सीएम ने भी बधाई दी।

कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने शनिवार को पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने रविवार को नामित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को शुभकामनाएं दीं है। कैप्टन ने अपने ट्वीट में कहा कि उम्मीद है कि वे सीमावर्ती राज्य पंजाब को सुरक्षित रखने और सीमा पार से बढ़ते सुरक्षा खतरे से लोगों की रक्षा करने में सक्षम हैं। कैप्टन का ये ट्वीट उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्विटर पर पोस्ट किया है।

Captain Amarinder Singh, who resigned as Punjab CM yesterday extends his wishes to new CM-designate Charanjit Singh Channi, tweets "I hope he’s able to keep the border state of Punjab safe and protect our people from the growing security threat from across the border." pic.twitter.com/iBtuRVttpa