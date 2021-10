पंजाब: क्या CM पद की दावेदारी बढ़ाएगी AAP का टेंशन, फिर से उठी भगवंत मान को CM चेहरा घोषित करने की मांग

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अक्टूबर 21, 2021। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में रणनीति तैयार कर जनता को लुभाने की कोशिशें तो कर रही हैं लेकिन CM पद की दावेदारी को लेकर आम आदमी पार्टी में खींचा तानी शरू हो चुकी हैं। भगवंत मान के समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाने की मांग कर रहे हैं तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी सब्र का बांध टूटने लगे हैं। इसी कड़ी में विधायक रूपिंदर रूबी ने भी भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग शुरू कर दी हैं।



English summary

Will the tension of AAP increase the claim for the post of CM, again the demand to declare Bhagwant Mann as the CM face