पंजाब के डिप्टी CM ओपी सोनी ने कहा- जल्द ही पूरे होंगे सभी वादे,सरकार लगातार ले रही जनता के लिए फ़ैसले

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अक्टूबर 20, 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब कांग्रेस जनता से किए वादे को पूरा करने में जुटी हुई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी तक जनता को आश्वस्त करने में लगे हुए हैं कि पंजाब की कांग्रेस सरकार उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी। इसी कड़ी में पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने एक बयान दिया है कि सरकार का खजाना खाली नहीं है। पंजाब में लगातार विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। किसी भी मुलाज़िम की तनख्वाह नहीं रोकी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार तो लोगों के बिजली और पानी के बिल भी माफ कर रही है।

English summary

Punjab Deputy Chief Minister said - soon all the promises will be fulfilled, the government is continuously taking decisions for the people