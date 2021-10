सिद्धू के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती के बीच अमरिंदर का बड़ा दांव, जानिए क्या होगा उनकी नई पार्टी का नाम

Punjab

oi-Inzamam Wahidi

चंडीगढ़, अक्टूबर 2, 2021। पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, सभी सियासी पार्टिंयां चुनावी रण में उतरने के लिए कमर कस चुकी हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस में सियासी कलह जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ कर पंजाब विकास पार्टी के नाम से वह अपनी पार्टी बना सकते हैं। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह यह भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे उन्हें जीतने नहीं दूंगा। कैप्टन के इस बयान पर अमृतसर साउथ हलका के विधायक इंदरबीर सिंह बुलारिया ने तंज़ कसते हुए कहा कि सिद्धू के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह मज़बूत कैंडिडेट खड़ा करने की बात कह रहे हैं तो उनसे मज़बूत कौन है। वह ख़ुद नवजोत सिंह सिद्धू के सामने चुनाव लड़ कर देख लें, हकीकत सामने आ जाएगी।



English summary

Amarinder's big bet amidst the challenge of contesting elections in front of Sidhu, know what will be the name of his new party