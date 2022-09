राज्यपाल ने पंजाब सरकार से मांगा विशेष सत्र का एजेंडा, CM मान ने कहा- 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ

Punjab

oi-Kapil Tiwari

चंडीगढ़, सितंबर 23। पंजाब विधानसभा के संभावित विशेष सत्र को लेकर भगवंत मान सरकार और राज्यपाल के बीच की खींचतान अभी भी बरकरार है। शुक्रवार को यह खींचतान एक स्तर और आगे चली गई। दरअसल, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित दूसरे विशेष विधानसभा सत्र का एजेंडा मांगा है।

राज्यपाल के इस कदम के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने ट्वीट कर कहा है, "विधानमंडल के किसी भी सत्र से पहले राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति सिर्फ औपचारिकता होती है। पिछले 75 सालों में किसी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले कभी विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी। विधायी कार्य बीएसी और स्पीकर द्वारा तय किया जाता है। अब सभी भाषणों को भ राज्यपाल के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह बहुत अधिक है।"

Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much