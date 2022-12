Pune Bandh: राज्यपाल कोश्यारी की टिप्पणी के खिलाफ पुणे बंद का आह्वान, सड़कों पर सन्नाटा

इस बंद में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), संभाजी ब्रिगेड सहित कुछ अन्य संगठन भाग लेंगे।

Pune

oi-Vinay Saxena

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर आज राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों ने पुणे बंद का आह्वान किया है। इस बंद में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), संभाजी ब्रिगेड सहित कुछ अन्य संगठन भाग लेंगे। एनसीपी के पुणे अध्यक्ष प्रशांत जगताप कहते हैं, "यह महाराष्ट्र का अपमान है। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है।"

Maharashtra | Several Maratha groups & Oppn parties call a shutdown in Pune today against Governor BS Koshyari's remark on Chhatrapati Shivaji Maharaj

NCP's Pune president Prashant Jagtap says, "It's an insult to Maharashtra. All parties, except BJP, have supported the shutdown" pic.twitter.com/oLuddhWwlI