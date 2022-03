अब बिहार में 38 नहीं होंगे 39 ज़िले, अगली कैबिनेट बैठक में नए ज़िले पर लग सकती है मुहर

Patna

oi-Inzamam Wahidi

पटना, 14 मार्च 2022। बिहार में अभी तक 38 ज़िले हैं लेकिन कुछ दिनों बाद बिहार के जिलों की सूची में एक और ज़िला बढ़ जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को घोषणा की है कि बाद को भी नया जिला बनाया जाएगा। दरअसल रविवार को सीएम नीतीश कुमार बाढ़ दौरे पर थे, इस दौरान वह जन संपर्क कर अपनी पुरानी बातों का ज़िक्र कर रहे थे। तभी वहां के लोगों ने बाढ़ को ज़िला बनाने की चर्चा छेड़ दी। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर बाढ़ को ज़िला बनाने का एलान कर दिया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पांच बार से इस क्षेत्र से ही लोकसभा सांसद चुने जाते रहे हैं।

ये भी पढ़ें: घर में बने अखाड़े में बेगूसराय की 'दंगल गर्ल्स' ने ली ट्रेनिंग, स्वर्ण पदक जीत कर किया नाम रौशन लेकिन...

English summary

Now there will not be 38 39 districts in Bihar, the new district may be announced in the next cabinet meeting