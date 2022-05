'बहादुरी और साहस को सलाम...', पानीपत में पुलिस-वन विभाग की टीम ने तेंदुए को यूं पकड़ा, SP ने शेयर किया वीडियो

Panipat

oi-Vinay Saxena

पानीपत, 09 मई : हरियाणा के पानीपत जिले के बहरामपुर गांव में रात के अंधेरे में एक तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम अपनी जान पर खेल गई। दरअसल, गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेसक्यू शुरू किया। इस दौरान तेंदुए ने एसएचओ समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। जख्मी होने के बाद भी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और साहस दिखाते हुए अखिरकार तेंदुए को काबू कर लिया। पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावन ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'पुलिस और वन विभाग के लोगों के लिए कठिन दिन... कुछ लोगों को चोटें आईं.. उनकी बहादुरी और साहस को सलाम.. तेंदुआ सहित सभी सुरक्षित हैं।

Tough day at work for people from police and forest dept.. A couple of them suffered injuries..Salute to their bravery and courage..In the end, everyone is safe..Including the leopard.. pic.twitter.com/wbP9UqBOsF