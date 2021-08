दोनों डोज ले चुके सिख श्रद्धालु अगले महीने से जा सकेंगे करतारपुर साहिब, पाकिस्तान ने दी अनुमति

Pakistan

इस्लामाबाद, 22 अगस्त। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को घोषणा की कि वह अगले महीने गुरु नानक देव की पुण्यतिथि के लिए कोविड -19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाए गए तीर्थयात्रियों को गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने की अनुमति देगा। गुरु नानक देव की पुण्यतिथि पर यानी अगले महीने सिख श्रद्धालु गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर की यात्रा कर सकेंगे। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को इस बात की घोषणा की, लेकिन करतारपुर साहिब की यात्रा करने की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी, जो कोरोना की दोनों डोज ले चुके होंगे।

पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर (एनसीओसी) ने एक बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से सिख तीर्थयात्रियों को नरोवाल जिले के करतारपुर में अगले महीने सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ यात्रा की अनुमति देने का फैसला हुआ।

दिखाना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट

रिपोर्ट के मुताबिक तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में प्रवेश से पहले यात्रियों को दोनों डोज लगने का प्रमाणपत्र दिखाना होगा, या फिर 72 घंटे पहले की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा यात्रियों का एयरपोर्ट पर रेपिड एंटिजन टेस्ट होगा। गुरुद्वारा में एक बार में 300 लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में कोरोना की पाबंदियों में ढील देते हुए भारत सहित 11 देशों से यात्रा संबंधी पाबंदी हटा ली थी।

देश में डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी के कारण पाकिस्तान ने भारत को 22 मई से 12 अगस्त तक सी कैटेगरी में रखा था, जिसका मतलब है कि किसी भी आवागमन के लिए यात्रियों को विशेष अनुमति लेगी होगी।

2019 में हुआ था करतारपुर कॉरिडोर समझौता

भारत और पाकिस्तान ने 24 अक्टूबर 2019 को करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत सभी धर्मों के भारतीय तीर्थयात्रियों को करतारपुर कॉरिडोर से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक साल भर वीजा-मुक्त यात्रा करने की अनुमति है।

English summary

Sikh devotees who have taken both doses will be able to go to Kartarpur Sahib from next month