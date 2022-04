'आखिरी वक्त तक पाकिस्तानी आर्मी से भीख मांग रहे थे इमरान खान'

Pakistan

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लाहौर, 27 अप्रैल: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जिस तरह से सत्ता से विदाई हुई, उसके बाद नई सत्ताधारी पार्टियां उनकी जमकर किरकिरी करने में लगी हुई है। पूर्व पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की पार्टी ने तो उन्हें जेल भिजवाने की भी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल नवाज की ओर से मोर्चा उनकी बेटी मरियम नवाज संभाल रही हैं, जिन्होंने पूर्व क्रिकेटर, उनकी बीवी और उनकी दोस्त को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। मरियम ने कहा है कि इमरान कुर्सी से चिपके रहने के लिए आर्मी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनकी बात नहीं बन सकी।

English summary

Imran Khan's troubles will not be less, preparations to get inside in the matter of corruption. Maryam Nawaz accused him of begging the army to save his government