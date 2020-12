Pakistan

oi-Ankur Kumar

इस्‍लामाबाद। पाकिस्‍तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। यहां के खैबर पख्‍तूनख्‍वा प्रांज के कोहाट के करक जिले में स्‍थानीय मौलवियों की अगुआई में उन्‍मादी भीड़ ने एक प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़ दिया। इतना ही नहीं कट्टरपंथियों ने धर्म विरोधी नारे लगाते हुए पूरे मंदिर को आग के हवाले कर दिया। इस घटिया करतूत का वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग मंदिर की दीवारों और छत को तोड़ रहे हैं। वहीं मंदिर पर भीड़ ने इस कदर हमला किया कि उससे बिल्कुल ही तहस-नहस कर दिया है।

पाकिस्तान के मशूहर पत्रकार मुबश्शिर जैदी ने घटना से जुड़ा वीडियो शेयर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू समुदाय ने मंदिर का विस्तार करने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली थी। मगर स्थानीय मौलवियों को ये नागवार गुजरा। उन्होंने मंदिर को ढहाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा की और उन्हें उकसाया। आरोप है कि इस दौरान स्थानीय अधिकारी और पुलिसकर्मी मूक दर्शक बन सारा तमाशा देखते रहे।

Latest visuals from KPK, an extremist mob of Muslims are burning and razing down a #Hindu temple in Karak.

The reason is unknown but look at the hatred they have towards the religious minorities.

A little argument is all it takes here to destroy the lives of minorities. pic.twitter.com/rtoKFyk7yi