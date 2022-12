Breaking : दिल्ली में संदिग्ध 'लॉक' मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

New Delhi

राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार में पुलिस ने एक संदिग्ध वस्तु को बरामद किया है। यह एक वाईफाई राउटर या एक डिजिटल लॉक की तरह लग रहा है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध वस्तु फाइव स्टार होटल रेडिसन ब्लू के पास मिली है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। संदिग्ध सामान बम है या कुछ और इस मामले की पड़ताल की जा रही है।

Delhi Police received information about a suspicious object found in Paschim Vihar. An objected that seems to be a WiFi router or digital lock found. Bomb Detection Team is on the spot: Delhi Police pic.twitter.com/sqMcEdtWOO