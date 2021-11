Delhi Pollution:15 दिनों तक बढ़ा 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान, अब 3 दिसंबर तक चलेगा

New Delhi

नई दिल्ली, 16 नवंबर: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद केजरीवाल सरकार ने 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अभियान को हम 15 दिनों के लिए बढ़ाएंगे। दिल्ली सरकार का यह अभियान 18 नवंबर को खत्म होने वाला था, लेकिन अब 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के 'रेड लाइट ऑन, गाडी ऑफ' अभियान को 18 नवंबर को एक महीना हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको हम 15 दिनों के लिए बढ़ाएंगे। ये अब 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। मंत्री राय ने कहा कि अभियान का दूसरा चरण, जिसके तहत लोगों से प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार करते हुए अपने इंजन बंद करने का आग्रह किया जाता है, अब 3 दिसंबर तक जारी रहेगा।

