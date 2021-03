कोरोना का प्रकोप: दिल्ली सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब शादी-पार्टी में इतने लोग ही होंगे शामिल

New Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। देशभर में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले वर्ष जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई राज्यों में संक्रमण को बढ़ता देख नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों ने सरकार को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार देर रात दिल्ली सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन जारी की है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक यहां की जनता को कोरोना नियमों का सख्ती से पालने करने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली सरकार के नई गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम संस्कार से संबंधित आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति होगी। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान और हैंड वाश या सैनिटाइज़र का उपयोग अनिवार्य होगा। इसके अलावा दिल्ली में शादी और अन्य समारोहों के लिए हॉल की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी, 100 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की अनुमति होगी। खुले स्थानों पर स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए अधिकतम 200 लोगों को अनुमति होगी।

