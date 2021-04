मुंबई में कोविड-19 बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमेडिसविर इंजेक्शन की तलाश ऐसे होगी पूरी, जानें डिटेल

Mumbai

मुंबई, 19 अप्रैल: महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे है। अस्पतालों से लेकर दवा की दुकानों तक लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। जैसे-जैसे कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे-वैसे वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्लाज्मा डोनर और रेमेडीसविर और टोसीलिजुमाब जैसी दवाओं की मांग भी बढ़ रही है, जिनके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में बृहन्मुंबई नगर निगम ने मरीजों को कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता और डॉक्टरों की नियमित देखरेख की व्यवस्था की है। ऐसे में जरूरतमंदों को कहां से कौनसी मदद मिल सकती है। इसकी पूरी डिटेल साझा की गई है।

मुंबई में COVID-19 बेड कैसे खोजें?

मायानगरी में बढ़ते कोरोना के मरीजों के बीच बीएमसी ने कोरोना वेड की उपलब्धता के लिए एक ट्रैकर चलाया है, जिसको हर 2 घंटे में अपडेट किया जाता है। इसके जरिए कोरोना मरीज आसानी से बेड की क्षमता और उपलब्धता की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

Give details to help u faster pic.twitter.com/pylwffPTYa

1.Which ward & area patient belongs 2. Contact number for them to connect 3. If patient is critical or any details 4. Age

➡️Tag @mybmc with below details

➡️Check ur ward and call the control room nos given in image

List of private and public hospitals serving corona patients in Mumbai suburbs. Hope it helps someone in need. pic.twitter.com/MaUdCAycDR

पनवेल के लिए जानकारी हासिल करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करेंः https://covidbedpanvel.in/

इधर मुंबई उपनगरों में निजी और सरकारी अस्पताल की लिस्ट के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सारी डिटेल जान सकते हैं।

https://twitter.com/TwoTweetsNotice/status/1382580254141648896

https://twitter.com/mediocregandhi/status/1383081291004866563

https://twitter.com/DrRahulGhule11/status/1383045688368373764

इसके अलावा मुंबई में आम आदमी पार्टी की ओर से भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसके जरिए बेड ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की आपूर्ति की जा रही हैं।

There is a method to the madness. @AAPMumbai has launched a Covid Helpline for Mumbaikars.

Call Us on 📞 77188 12200.

We will help you in:

▪️Bed Allocations

▪️Oxygen Supply

▪️Ambulance

We are available 24*7

Pls feel free to call us. #AAPDegaSaath #Mumbai #COVID19India pic.twitter.com/9O632YhMkp