सिर्फ 28 रुपए के लिए ऑटो वाले ने कुचल दिया था, 6 साल बाद परिजनों को मिला इतने लाख का मुआवजा

मुंबई, 17 जून: मुंबई में 6 साल पहले 28 रुपये की चेंज के चक्कर में एक शख्स की जान चली गई थी। वह व्यक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और अपने परिवार वालों की आर्थिक जिम्मेदारी भी उसपर थी। असल में वह जिस ऑटो से आया था, उससे किराए के बाद बचे पैसे वापस लेना चाहता था। लेकिन, ऑटो वाले ने चेंज नहीं है कहकर ऑटोरिक्शा को ऐसे भगाया कि वह पलट गया और उसकी जान चली गई। 6 साल तक उस व्यक्ति के परिजन न्याय के लिए भटकते रहे। बीमा कंपनी बहाने बनाकर मुआवजा देने से लगातार इनकार करती रही। अब जाकर मोटर ऐक्सिडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी और ऑटो मालिक को पीड़ित के परिजनों को मुआवजे का आदेश दिया है, जिसकी रकम लाखों में है।

The Motor Accident Claims Tribunal in Mumbai has asked the insurance company to pay a compensation of Rs 43 lakh to the family of the victim for the 6-year-old incident