मुंबई: पबजी पर 10 लाख रुपए खर्च कर घर से भाग गया 16 साल का बच्चा, मां ने लगाई थी डांट

Mumbai

मुंबई, अगस्त 28। पबजी गेम की लत में मुंबई का एक 16 साल का लड़का अपने घर से भाग गया। दरअसल, उस बच्चे ने पबजी गेम पर अपनी मां के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। जब इसका पता मां को चला तो उसने बच्चे को डांटा। इसके बाद उस बच्चे को डांट इतनी बुरी लगी कि वो एक लेटर लिखकर घर से भाग गया। तलाश में जुटी पुलिस ने उस बच्चे को अंधेरी से खोज निकाला और उसकी काउंसलिंग की। इसके बाद बच्चे को परिवार के हाथों में सौंप दिया गया।

एक लेटर में लिखा- अब कभी नहीं आऊंगा

ये पूरा मामला जोगेश्वरी इलाके का है। इस मामले की जानकारी देते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावड़े ने बताया कि गुरुवार को ये बच्चा लापता हुआ था। उसके बाद केस दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि वो बच्चा पबजी का आदी था और उसने अपनी मां के खाते से 10 लाख रुपये भी गेम पर खर्च किए थे। जब इसका पता बच्चे की मां को चला तो उसे काफी डांट पड़ी, जिसका बुरा मानकर वो घर से भाग गया। उसने एक लेटर में लिखा कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा।

The teenager was traced & counselled by police. He was later handed over to the family. Availability of electronic devices to children is very common nowadays. As a parent, everyone should monitor children's activities on social media and games: Datta Nalawade, DCP, Crime Branch