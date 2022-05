झूठ साबित हुई महिला के किडनैप की बात, अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई थी नवविवाहिता

Morena

oi-Hemant Sharma

मुरैना, 18 मई। मुरैना में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के सामने किया गया ड्रामा झूठ साबित हुआ। परिजनों ने जिस महिला के अपहरण की बात बताई थी, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस अभिरक्षा मे महिला ने बताया कि उसका किडनैप नहीं हुआ है वह तो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी गोलू के साथ गई थी।

English summary

the story of bhanu's kidnapping turned out to be false, bhanu said that she had gone with golu of her own free will