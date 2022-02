'हमारी सरकार बनी तो बाइक पर फ्री होंगी 3 सवारी, नहीं कटेगा चालान...' ओपी राजभर ने किया ऐलान

Meerut

oi-Vinay Saxena

मेरठ, 9 फरवरी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने वादा किया कि उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनी तो एक बाइक पर तीन लोग आराम से जा सकेंगे और उनका चालान भी नहीं होगा। इसके पीछे तर्क देते हुए राजभर ने कहा, 'ट्रेन में 70 सीट होती हैं, 300 आदमी डिब्बे में बैठते हैं। फिर भी रेलगाड़ी का चालान नहीं होता है। 9 सवारी पर जीप पास होती है और 22 लोगों को लेकर जाती हैं उस पर भी चालान नहीं होता है।'

