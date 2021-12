राकेश टिकैत बोले- चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे पोस्टर का न करे इस्तेमाल

Meerut

मेरठ, 15 दिसंबर: मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ पोस्टर लगाए जाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। राकेश टिकैत से अब आगे की रणनीति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'आगे की रणनीति आने वाले समय पर बताएंगे। हमसे बिना पूछे हमारे पोस्टर का इस्तेमाल किया गया। हमने उन्हें कहा कि हमारे पोस्टर आप हटाओ। हमारे पोस्टर का कोई भी राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल ना करे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।

दरअसल, मेरठ में एनएच-58 पर अखिलेश यादव और जयंत यादव के साथ राकेश टिकैत के पोस्टर लगा दिए गए। हालांकि, पोस्टर सामने आने के बाद भाकियू ने इसपर आपत्ति जताई। साथ ही कहा है कि इन पोस्टरों से भाकियू का कोई लेना देना नहीं है। मेरठ के एनएच-58 पर लगे पोस्टरों पर लिखा था, हार गया अभिमान, जीत गया किसान। पोस्टरों में अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी दिखे और बीच में तिरंगा लिए खड़े राकेश टिकैत थे।

#WATCH | Farmers leader Rakesh Tikait was welcomed by farmers in Meerut upon his return from Delhi earlier today after the repeal of the three farm laws

He said, "I'm not going to contest any election & no political party should use my name or photo in their posters." pic.twitter.com/9alTyzx11n