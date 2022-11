आयुषी हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा, मां-बाप ही निकले बेटी के कातिल, जानिए वजह ?

Mathura

दिल्ली की रहने वाली 21 साल की आयुषी यादव की हत्या कर उसके शव को सूटकेस में बंद करके मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया था। पुलिस ने शिनाख्त के बाद जांच शुरू की तो हैरान करने वाली हकीकत सामने आई। मथुरा पुलिस ने सोमवार को मामले का खुलासा किया तो हर कोई दंग रह गया।

यमुना एक्सप्रेसवे पर सूटकेस में मिला था आयुषी का शव

दरअसल, आयुषी की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि उसके ही मां-बाप ने की थी। इसके बाद शव को सूटकेस में भरकर उसे हाइवे किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। 18 नवंबर को आयुषी का शव मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सूटकेस में बंद मिला था। आयुषी के शरीर पर चोट के निशान थे। उसके सीने पर गोली लगी थी।

पिता ने स्वीकारा जुर्म

पुलिस ने तफ्तीश करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ी और युवती के घर तक पहुंच गई। मृतका की मां और भाई को शिनाख्त और पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन मृतका का पिता गायब था। मां और भाई ने शिनाख्त की, जिसके बाद पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ में पिता ने जुर्म कबूल कर लिया।

