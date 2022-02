Mainpuri

oi-Vinay Saxena

मैनपुरी, 18 फरवरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मैनपुरी के करहल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव की वायरल फोटो को लेकर बड़ा तंज कसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''मुझे आज के अखबारों में एक तस्वीर देखकर बड़ी हंसी आई और मैं अफसोस भी कर रहा था, बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। वह दुर्गति देखते हुए मुझे बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उसके साथ जाते थे।''

बेचारे शिवपाल को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिली, मुझे बड़ी हंसी आ गई: सीएम योगी

हार करीब देख सपा नेताओं ने आपा खो दिया है: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हम उन सभी के लिए 10 मार्च (चुनाव परिणाम दिवस) के बाद बुलडोजर का उपयोग करेंगे, जो पिछले 4.5 वर्षों से छिपे हुए थे, लेकिन चुनाव के दौरान सामने आए। करहल विधानसभा क्षेत्र में हार को पास देखकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आपा खो दिया है। एसपी सिंह बघेल (केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार) पर हमला उनकी कायरता का उदाहरण है। करहल की जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि मैं यहां आपको आश्वासन देने आया हूं कि मैंने मरम्मत के लिए बुलडोजर भेज दिया है। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना आरंभ होगा तो जिन लोगो में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी।

#WATCH | I saw a photo in today's newspapers, which made me laught & feel sorry (for Shivpal Singh Yadav). Poor Shivpal, who was a leader of the state, was not given a chair to sit. He was sulking. I felt bad on his misfortune: UP CM Yogi Adityanath in Karhal, Mainpuri pic.twitter.com/56is0SKspF