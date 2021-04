Swiggy पर निशाना साधने को लेकर Zomato की हुई किरकिरी, पुलिस की सफाई के बाद मांगनी पड़ी माफी

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई। कोरोना वायरस महामारी के प्रचंड प्रकोप के चलते कई राज्यों में सख्त नियम लागू किए गए हैं, वहीं कई जगह लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट हुआ है जिस वजह से राज्य में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, हालांकि इस दौरान ऑनलाइन फूड डिलिवरी सहित कई चीजों पर छूट भी दी गई है। इस बीच मुंबई में बुधवार रात 8 बजे के बाद ऑर्डर देने के लिए जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने अपने प्रतिद्वंद्वी स्विगी पर कटाक्ष किया। इतना ही नहीं दीपिंदर ने मुंबई पुलिस को टैग करते हुए स्विगी का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया।

Zomato is prepared to provide the essential food delivery service post 8pm in Mumbai, but we are not doing so because we are abiding by the letter of the law.

I see our competition is continuing to operate post 8pm. I urge @MumbaiPolice to please clarify the way forward here. pic.twitter.com/LFd9qZUmED