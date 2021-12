महाराष्ट्र में स्पीकर के चुनाव पर क्यों बैकफुट पर है MVA सरकार ? अंदर की बात जानिए

Maharashtra

मुंबई, 29 दिसंबर: महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी सरकार मंगलवार को शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक विधानसभा के स्पीकर के चुनाव को लेकर अड़ी हुई थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी चुनाव तारीख को हरी झंडी देने की इसकी मांग पर विचार करने की बात कर रहे थे, लेकिन उद्धव सरकार के तेवर देखकर लग रहे थे कि वह अब गवर्नर की मंजूरी का भी इंतजार नहीं करेगी और अपनी तय योजना के तहत ध्वनि मत से ही नए स्पीकर का चुनाव करवा लेगी। लेकिन, आखिरी वक्त में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई और इस चुनाव को अगले सत्र तक के लिए ठंडे बस्ते में डालने में ही भलाई समझी।

Uddhav government came on the back foot on the issue of speaker's election in Maharashtra, the decision postponed till the next session